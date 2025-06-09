Bitcoin yükselişte, uzmanlar uyarıyor: Yatırım zamanı mı?

Kripto varlık piyasaları oynaklığıyla çok dikkat çekerken, birçok coin ani yükselişlerle yatırımcıların iştahını kabartabiliyor. Ancak piyasanın hâkimi olan Bitcoin gibi daha istikrarlı yapısı olanlar da yön verme açısından takip ediliyor.

Düzenleyici kurumlar ve büyük kurumsal yatırımcılar kripto varlıkları son yıllarda daha fazla benimserken, ABD’de Donald Trump’ın başkan seçilmesi ve yönetiminin de kripto varlık desteği biliniyor. Trump’ın seçilmesiyle Bitcoin, 100 bin dolar sınırının üstüne çıkarak rekor kırmıştı.

Tüm bu gelişmelerle bu alanda tavsiyelerini artıran finans profesyonelleri de dikkat çekiyor.

"Kripto paralara yatırım yapmak için iyi bir zaman mı?"

"Kripto paralara yatırım yapmak için iyi bir zaman mı?" sorusu her döneme ait olsa da son dönemdeki belirsizliklerle uluslararası haber kanalı CNN haberinde, kripto paralardaki oynaklığa ve yasal çerçevelerdeki belirsizliklerin sürmesine dikkat çekildi.

ABD’li Yatırımcı Ric Edelman, portföylere az miktarda da olsa kripto para eklemenin yararlarının, sakıncalarından fazla olduğunu düşünürken, “Dikkatli olunmalı ama tamamen uzak durmaya da gerek yok. Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştığını ve kurumsal yatırımcıların ilk kez buraya girdiğine şahit oluyoruz” diyor.

“Oynaklığı kaldıramayacak kişiler kripto paralardan uzak durmalı”

Edelman, Bitcoin'in 100 bin doların da üstüne çıkma ihtimalini yüksek gördüğünü sözlerine eklerken, şunları da söylüyor:

“Başlangıç için en iyisi Bitcoin. Açık ara en büyük dijital varlık. Kurumsal yatırımcıların da tercihi. Diğerlerinin ne kadar başarılı olacağı hiç o kadar net değil.”

Edelman, piyasadaki oynaklığı duygusal olarak kaldıramayacak kişilerin kripto paralardan uzak durmasını tavsiye ediyor.

Kripto paraya ayrılan para ne kadar olmalı?

Danışmanlık şirketi 401 Financial'ın Kurucusu Tyrone Ross, bütçeyi sarsmayacak miktardaki paralarla başlanarak piyasanın öğrenilmesini önerirken, dolandırıcılık yöntemlerinin yaygınlığını hatırlatarak kripto paraları saklarken de dikkatli olmak gerektiğine dikkat çekiyor.

Finansal Danışman Trent Porter da benzer şekilde kripto varlıklar için şu yorumu yapıyor:

“Benim temel tavsiyem değişmedi. Kripto paraya ayrılan para, yatırımcının kişisel risk kapasitesi ve toleransıyla uyuşmalı. Çoğu kişi için ayrılan paranın yatırım bütçesinin yüzde 5'ini aşmaması yerinde olur. Düzenleyici kurumların teşkil ettiği risk azalmış olabilir ama piyasadaki tehlike hâlâ çok somut. Hepimizin bildiği gibi düzenlemeler de hızlıca değişebilir.”