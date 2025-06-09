Dolar/TL bugün ne kadar? (9 Haziran 2025 dolar - Euro fiyatları)

Dolar fiyatları, bugün saat 09.50 itibarıyla bir önceki kapanışının hemen üzerinde 39,2310 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,4 yükselişle 44,8630'dan ve sterlin/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 53,2660'tan satılıyor.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 azalışla 39,2200'dan tamamlamıştı.

Dolar endeksi geriliyor

Dolar endeksi ise yüzde 0,3 azalışla 98,9 seviyesinde bulunuyor. ABD yönetiminin korumacı ticaret politikalarının ekonomiye olası etkilerine ilişkin değerlendirmeler devam ederken, ülkede cuma günü öngörülerin üzerinde gelen tarım dışı istihdam verisi, ABD ekonomisine dair endişeleri bir miktar yatıştırdı. Gözler, ABD'de çarşamba günü açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, tahminlerden iyi gelen istihdam verilerinin yanı sıra çarşamba günü açıklanacak enflasyon verilerinde ABD Merkez Bankasının (Fed) atacağı adımlara ilişkin ipucu aranacağını kaydederek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziran ayında politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakıldığını belirtti.

Öte yandan yatırımcılar bir yandan tarifelerin ekonomi ve ticaret üzerinde olası etkilerini izlerken, bir yandan da ABD ile Çin arasında gerçekleştirilecek tarife görüşmelerinden elde edilecek sonuçları beklemeye geçti.

Ayrıca, ülkede Başkan Trump'ın seçim döneminden itibaren yakın durduğu milyarder iş insanı Elon Musk ile sorun yaşaması ABD yönetimine ilişkin soru işaretleri oluştururken, konuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.