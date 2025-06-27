Ahlatcı Portföy Genel Müdürü Erbaş: Güçlenen Euro ihracatçıyı destekliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığı için yeni bir ismi eylül ya da ekim ayında seçip açıklamayı değerlendirdiği yönündeki haber akışının etkisiyle Fed'in yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapabileceğine yönelik tahminler güç kazandı.

Bu durum doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine yol açarken, Euro/dolar paritesi 1,1745'e çıkarak yaklaşık son 4 yılın en yüksek seviyesini test etti.

Dolardaki değer kaybı, yatırımcıların Trump'ın Fed Başkanlık görevi üzerindeki kararlarına dolar varlıklarını satarak yanıt verdiğini ortaya koyarken, gelişen süreç dolar endeksinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Endeks, perşembe günü 97,076'a kadar gerileyerek Mart 2022'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Euro/dolar paritesi ise 1,1745'e çıkarak Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından 1,1730 seviyesinde dengelendi.

Piyasalarda "Gölge Fed" tartışmaları doğdu

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Ahlatcı Portföy Yönetimi Genel Müdürü Tonguç Erbaş, paritedeki yükselişin Türkiye ihracatçısı açısından olumlu olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Euro/dolar paritesinin 1,17 seviyelerine yükselmesini Eylül 2021'den bu yana görülen en yüksek seviyeyi temsil ettiğini vurgulayan Erbaş, bu durumun gelişmesine Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yürüttüğü politikaların da destek verdiğini belirtti.

Erbaş, ECB'nin Haziran 2024'e kadar koruduğu sıkı duruş sonucu yıllık enflasyonun hedeflenen yüzde 2'ye çekildiğini anımsatarak, Bankanın devam eden süreçte kademeli faiz indirimlerine yönelerek dengeli bir politika uyguladığının altını çizdi.

Bu dengeli politikaların Avrupa ekonomisine istikrar sağladığını kaydeden Erbaş, tarifelerle ilgili endişelerin de sınırlı kalmasının piyasalara güven verdiğini aktardı.

Erbaş, ABD tarafında ise Fed'in temkinli tutumu devam ederken, Başkan Trump'ın faiz indirimine yönelik baskısı ve Fed Başkanı Powell'a yönelttiği eleştirilerin, piyasalarda "Gölge Fed" tartışmalarını doğurduğunu bildirdi.

"İhracatçılarımızı rahatlatacak bir etki yaratabilir"

Tonguç Erbaş, söz konusu gelişmenin yurt içine yansımalarını değerlendirdi.

Türkiye açısından paritenin yükselmesini olumlu bir gelişme olarak nitelendiren Erbaş, "İhracatımızın yaklaşık yarısı Avrupa'ya yapılırken, ithalatımızın büyük kısmı dolar bazlı gerçekleşiyor. Euro/dolar paritesindeki yükseliş, Euro bazlı gelirlerin Türk lirasına dönüştürüldüğünde artmasına imkan tanıyarak, ihracatçılarımızı rahatlatacak bir etki yaratabilir." ifadelerini kullandı.

Erbaş, bununla birlikte ithalat tarafında devam eden kur riskinin dikkatle izlenmesi gerektiğine işaret ederek, özellikle Türk sanayi sektörünün, kur etkisini iyi yönettiği takdirde bu süreçten avantajlı çıkabileceğini söyledi.

Toplam ihracatın yüzde 39'u AB ülkelerine

Öte yandan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye yılın ocak-mayıs döneminde 110 milyar 947,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Bu ihracatın yüzde 39'u Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Buraya yapılan dış satım ocak-mayıs döneminde, önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 7,5 artışla 43 milyar 638,6 milyon dolara ulaştı.