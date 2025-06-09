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Çin'in konteyner nakliye endeksi üç haftadır artıyor

Çin Konteyner Nakliye Endeksi (CCFI), üst üste üçüncü haftada da artış yaşandı.

Haber Merkezi
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Çin'in konteyner nakliye endeksi üç haftadır artıyor
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Shanghai Nakliye Borsası tarafından hesaplanan verilerine göre, 30 Mayıs-6 Haziran döneminde endeks yüzde 3,3 artarak 1154,98 puana çıktı. Bir önceki hafta endekste yüzde 0,9 artış yaşanmıştı.

Söz konusu haftada en fazla artış gösteren bölge yüzde 10,3 ile Güney Amerika hattı olurken, en fazla düşüş gösteren bölge yüzde 5,5 ile Güney hattı olarak belirlendi.

CCFI, 22 uluslararası taşımacılık şirketinden aldığı veriler ile Çinli konteyner limanlarının 14 farklı rota için spot ve sözleşmeli navlun ücretlerini takip ediyor.

Endeks, 1 Ocak 1998'de 1.000 puan olarak başlamıştı.

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