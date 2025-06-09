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Japonya’da 3 yıl sonra bir ilk: İflaslar azaldı

Japonya'da iflas eden şirket sayısı 36 ay sonra yıllık bazda ilk kez azaldı.

Haber Merkezi
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Japonya’da 3 yıl sonra bir ilk: İflaslar azaldı
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Japonya’da iflas eden şirket sayısı yıllık bazda 36 ay süren artışını mayıs ayında sonlandırdı.

Japon Araştırma Şirketi Teikoku Databank tarafından yapılan açıklamada, iflas eden şirket sayısının mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 835 olduğu belirtildi. İflas eden şirket sayısı geçen yıl aynı ay 1.016 seviyesindeydi.

Ocak-Mayıs döneminde iflas sayısı toplam 4 bin 134 oldu ve geçen yılın aynı dönemindeki 4 bin 80 vakaya göre 54 vaka veya yüzde 1,3 artış gösterdi.

2025'in ilk yarısında iflas sayısının 12 yıl sonra ilk kez 5.000'i aşması olasılığı ortaya çıktı.

Toplam yükümlülükler mayıs ayında 93,4 milyar yen oldu ve iki ay sonra bir önceki yıla göre ilk düşüş yaşandı.

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