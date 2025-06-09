Japonya'da küçülme azaldı resesyon riski sürüyor

Japon ekonomisi ilk çeyrekte öncü verilerde tahmin edilenden daha az küçüldü; ancak teknik durgunluk riski altında kalmaya devam ediyor. Bunun da Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz oranlarını artırma takvimini geciktirebileceği öngörülüyor.

Japonya hükümeti tarafından açıklanan verilere göre, gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) Ocak-Mart döneminde yıllık bazda yüzde 0,2 daraldı. Bu, ön tahmindeki yüzde 0,7'lik düşüşe göre daha iyimser bir daralmaya işaret etti.

Aynı dönemde bir önceki çeyreğe göre Japonya'nın GSYH verisi sabit kaldı.

Ekonomistler, Japonya'nın genel ekonomik görünümünün değişmediğini, zayıf ihracatın iç talepteki toparlanmayı telafi ettiğini söylüyor.

Revize edilen rakamlara göre, özel tüketim bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 arttı ve başlangıçtaki sabit okumadan biraz yukarı çıktı. Sermaye harcamaları çeyrekte yüzde 1,1 arttı, ön tahmindeki yüzde 1,4'lük artıştan düştü.

Yurt içi talep büyümeye yüzde 0,8 puan eklerken, dış talep veya ithalattan çıkarılan ihracat GSYİH'den yüzde 0,8 puan çıkardı.

Moody's Analytics ekonomisti Stefan Angrick, "Revize edilen okuma, Japonya ekonomisinin zorlandığı gerçeğini değiştirmiyor. Gümrük vergileri ve gümrük vergisi tehditleri ihracatı ve endüstriyel üretimi olumsuz etkiliyor. Enflasyon ücret artışını geride bıraktığı için hanehalkı harcamaları zayıf ve gümrük vergisi sıkıntısı ekonomiyi rayından çıkarırsa ücret artışları daha da yavaşlayabilir." dedi.

Bazı Japon şirketleri, Mart 2026'da sona erecek cari mali yıl için önemli kar düşüşleri öngördüler ve bu da gelecekteki yatırımlar ve ücret artışları konusunda endişelere yol açtı.

ABD ile ticaret müzakerelerinde Japonya'nın tarafını yöneten Ekonomi Bakanı Ryosei Akazawa, bakanlar düzeyinde hala çözülmesi gereken çok şey olduğunu söyledi.

İki ülke, haziran ayındaki G-7 Zirvesi'ne yetişmek üzere Başbakan Shigeru Ishiba ile ABD Başkanı Trump arasında olası bir toplantıyı gündeme getirerek "karşılıklı olarak faydalı bir anlaşma sağlamak için güçlü bir şekilde koordine olmaya devam etme" konusunda anlaştı.

Ekonomistler, devam eden ticaret belirsizliği ve iç talepteki yavaş toparlanma göz önüne alındığında, Japonya'nın Nisan-Haziran döneminde art arda iki çeyrek daralma olarak tanımlanan teknik bir resesyona girebileceğini söylüyor.

Credit Agricole ekonomisti Takuji Aida, Trump'ın daha yüksek tarifeler getirmesinden önce görülen üretim ve ihracat artışının azalmasıyla ekonominin bu çeyrekte yıllık bazda yüzde 0,4 oranında daralmasını bekliyor.