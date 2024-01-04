Dolar fiyatı zirvesini yükseltti: 4 Ocak dolar fiyatları

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 29,7603 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 29,7813 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 29,7937 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,05 yükselişle 29,7844 TL'de hareket etti.

Öte yandan dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 28,8190 TL'ye kadar tırmanırken, dün sığ piyasada 29,8600 TL'ye kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Euro/TL'de primli seyir

Euro fiyatları da sığ piyasada 32,7140 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,29 primle 32,6462 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise, aynı dakikalarda 37,7538 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,06 oranında düşüşle 102,43 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0922 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,28 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 40,81 seviyesinde bulunuyor.