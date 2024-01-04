Net rezervlerde 5.1 milyar dolar düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından verilere göre, net uluslararası rezervler 29 Aralık'ta sona eren haftada 5.14 milyar dolar düşüşle 34.95 milyar dolara, toplam rezervler ise 4.39 milyar dolar düşüşle 141.06 milyar dolara geriledi.

Bir bankacı, brüt ve net rezervlerdeki düşüşte pek çok unsurun etkili olduğunu ancak yurt içi bankalarla yapılan swap işlem hacminin yaklaşık 4 milyar dolar azalması, Hazine'nin 2 milyar dolar büyüklükte Eurobond geri ödemesinin düşüşte etkili olduğunu belirtti.

Altın ve brüt döviz rezervinden oluşan toplam rezervler mayıs ayından bu yana en sert düşüşü kaydetti. Altın rezervinin değeri geçen hafta 335 milyon dolar artarken, brüt döviz rezervi 4.73 milyar dolar düşüş kaydederek 92.83 milyar dolar oldu. Net uluslararası rezervler ise Aralık 2021'den bu yana en keskin düşüşü kaydetti.

TCMB'nin döviz rezervleri yeni yönetimin başa geçmesinin ardından Haziran'dan bu yana ara sıra düşüş kaydetse de artış trendinde bulunuyor. İhracat gelirlerinin TCMB'ye satışı zorunluluğu rezervlere destek veriyor. Geçen haftaki düşüşle birlikte net rezervler haziran başından bu yana kaydedilen toparlanma 39.4 milyar dolara, brüt rezervlerdeki toparlanma ise 42.6 milyar dolara geriledi.

Net rezervler toparlanmış olsa da swap ihalelerinden gelen tutarlar düşülerek hesaplanan swap hariç net rezerv derin ekside seyretmeye devam etti. Bankacıların hesaplamalarına göre swap hariç net rezerv geçen hafta -37 milyar dolar oldu.