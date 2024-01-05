Dolar fiyatları 30 TL'yi zorluyor: 5 Ocak dolar fiyatları

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 29,7610 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 29,8409 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 29,8447 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.21 itibarıyla yüzde 0,29 yükselişle 29,8383 TL'de hareket etti.

Aynı zamanda dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 29,9190 TL'ye kadar çıktı ve böylelikle rekor seviyesine ulaştı.

Euro/TL kayıpta

Euro fiyatları da sığ piyasada 32,7870 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,15 düşüşle 32,6361 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise, aynı dakikalarda 37,8045 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,20 oranında yükselişle 102,63 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0927 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,80 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 41,11 seviyesinde bulunuyor.