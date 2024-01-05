Altın fiyatlarında 3 hafta sonra ilk: 5 Ocak altın fiyatları
Ons altın fiyatı ve gram altın fiyatı 3 hafta aradan sonra içinde bulunduğumuz haftayı kayıpla tamamlamaya hazırlanırken; bugün 16.30'da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi, piyasaların yön bulması açısından önemli olacak.
Altının ons fiyatı, 3 haftalık aralıksız yükselişten sonra içinde bulunduğumuz haftayı kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor. Ons altın, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) erken faiz indirimi beklentilerinin azalmasının dolar ve tahvil getirilerine destek sağlamasıyla düşüş eğilimli hareket ediyor. Küresel piyasalar bugün Türkiye saati ile (TSİ) 16.30'da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisini yakından takip edecek.
2042 - 2048 bant aralığında işlem gören ons altın, saat 09.07 itibarıyla yüzde 0,05 oranında yükselişle 2044 dolarda işlem gördü.
1966 liraya kadar çıkan gram altın fiyatı ise, aynı dakikalarda yüzde 0,34 kazançla 1961 liradan alıcı buldu.