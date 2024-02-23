Dolar fiyatları bugün ne kadar? 23 Şubat güncel dolar fiyatları
Döviz kurlarında yükseliş sürerken, dolar fiyatları haftanın son işlem gününde zirvesini yukarı çekti; Euro fiyatları ise, 34 TL sınırına yakın. Peki, dolar - Euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte 23 Şubat döviz kuru fiyatları...
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Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 30,9916 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 31,0743 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 31,0792 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.24 itibarıyla yüzde 0,29 kazançla 31,0765 TL seviyesinde hareket etti.
Öte yandan dolar, 15 Şubat'ta sığ piyasada rekor seviyesini 31,1615 TL'ye çıkarmıştı.