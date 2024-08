Dolar mı, TL mi? Yükselişe yönelik riskleri uzmanı açıkladı

Garanti BBVA, Ortadoğu ve Türkiye'den Sorumlu Küresel Piyasalar Strateji Direktörü Tufan Cömert, dolar/TL analizini sosyal medya hesabından paylaştı.

Dolar/TL’de son dönemde görülen yükseliş bir yandan geçen yıllardaki kur atakları endişelerini yinelerken, diğer yandan da KKM’den çıkış nedeniyle yeniden dövize yönelen yurt içi yerleşiklerin bu hamlesine yönelik TCMB’nin analizi izleniyor.

Analizde, döviz talebinde yükselişin beklentiler dahilinde olduğu belirtilirken, kurdaki yükseliş de enflasyonla birlikte TL’de reel değerlenmenin önüne geçemiyor.

Tufan Cömert de X platformunda yaptığı, dolar/TL’ye yönelik değerlendirmede şunları iletti:

“Kurdaki günlük artışla beraber TCMB ne yapıyor, kur patladı mı, döviz alalım mı sorgulamaları artmış. Böyle zamanlarda birkaç adım geriye çekilip perspektifi değiştirmek iyidir.

Aşağıda göreceğiniz üzere sene başından bu yana kurdaki artış yüzde 15, tahmini Ağustos enflasyonu ile 8 aylık enflasyon ise yüzde 32. Yani TL’de ciddi bir reel değerlenme söz konusu. Bu bilinçli tercihin iki nedeni vardı: TL’yi istikrarlı kılarak dövizden TL’ye geçişi sağlamak (oldu) ve geçişkenliği sınırlayarak enflasyonu aşağı çekmek (gecikmeli etkiler nedeniyle yeni yeni görmeye başlıyoruz).

Son dönemde yine artan “kur değerli, iş yapamıyoruz” çağrılarına kulak vermek ve kuru bir miktar yukarı bırakmak bir tercih kuşkusuz. Ama bu noktada enflasyon yine kur artışı>maliyet artışı>beklentilerdeki bozulma>fiyatlama davranışları döngüsü sebebiyle yukarı gidecek ve bu kadar zamandır katlandığınız yüksek faiz politikası da boşa gidecek.

Yani arada ince bir denge var, bunun net bir hesabı ise yok. Dinamik bir ekonomide optimum kur seviyesinin deneme yanılma ile bulunması (aslında bulunması pek mümkün değil de aranması diyelim) gayet normal.

Uzun lafın kısası sene sonuna dek kurun biraz daha yukarı gitmesi, 38 civarı gibi seneyi bitirmesi ana senaryom. Bunun zaman yayılması enflasyonu görece az etkileyecektir. Tabi bu senaryoda TCMB’nin yüzde 38 olan sene sonu hedefinin üzerinde, 42-43 civarı bir enflasyon görmeyi beklediğimi de söyleyeyim.

Bu senaryoda dahi kurdaki artış enflasyonun hala çok altında olacağı için TL’de kalmak daha mantıklı olur.

Riskler: Trump’ın başkanlığı kazanması ile GOÜ piyasalarında yoğun satış yaşanması, Türkiye’nin Ortadoğu bataklığına gövdesiyle girmesi, ekonomi politikalarında bir gecede U dönüşü

Unutmayın, her senaryo mevcut bilgiler ve gelişmeler ışığında çizilir. Keynes’in dediği gibi “When the facts change, I change my mind. What do you do, sir?” (“Gerçekler değişince ben de fikrimi değiştiririm. Ya siz ne yaparsınız beyefendi?”)”