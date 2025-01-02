Doların yönü karışık: Euro zayıflıyor!

Danske Bank stratejisti Mohamad Al-Saraf, ABD ekonomik görünümünün zayıflaması halinde doların yakın vadede daha düşük bir düzeltme riski altında olduğunu söyledi.

Al-Saraf'a göre piyasa, ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürme ihtimalini düşük fiyatlıyor olabilir ve ABD'nin büyüme görünümünün zayıflaması muhtemelen dolardaki düşüşleri tetikleyecek.

Bu da gelecek ABD ekonomik verilerinin beklentileri karşılayamaması durumunda Euro'nun dolar karşısında bir miktar yukarı yönlü potansiyele sahip olduğu, ancak muhtemelen menzile bağlı kalacağı anlamına geliyor.

Euro/dolar TSİ 16:30'daki ABD ilk işsizlik başvuruları verileri ve cuma günü ISM ABD imalat verileri öncesinde 1,0350-1,0450 dolar aralığının alt ucuna yakın. Euro son olarak yüzde 0,1 artışla 1,03675 dolardan işlem görüyor.

Dolar endeksi de 108 seviyesinden karşılık buluyor.

Dolar, 2025'in ilk yarısında güçlenecek

MUFG'ye göre, ABD Başkanı seçilen Trump'ın gümrük tarifelerini hızlı bir şekilde uygulamaya koyma olasılığı ve ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürme ihtimalinin sınırlı olması nedeniyle dolar 2025'in ilk yarısında güçlenecektir.

MUFG döviz analisti Lee Hardman, “Daha fazla önden yüklemeli tarife artışları, ABD dolarının bu yılın ilk yarısında daha da güçleneceği tahminimizi destekliyor. Fed aralık ayında, bu yıl daha fazla faiz indirimi yapma konusunda çok daha temkinli olacaklarına dair net bir sinyal gönderdi. Buna karşın, diğer büyük merkez bankalarının faiz oranlarını düşürmeye devam etmesi bekleniyor" dedi.

Hardman, bu ayrışmanın yakın vadede daha da güçlü bir doları teşvik edebileceğini vurguladı.

Euro, dolar karşısında 2 yılın en düşük seviyesine yakın

Donald Trump'ın 20 Ocak'ta ABD Başkanı olarak ikinci kez göreve başlaması öncesinde Euro, dolar karşısında son iki yılın en düşük seviyesine yakın seyrediyor.

Trump'ın önerdiği ticaret tarifelerinin zaten teklemekte olan Euro Bölgesi ekonomisini zayıflatması ve Avrupa Merkez Bankası'nı faiz oranlarını kapsamlı bir şekilde düşürmeye sevk etmesi bekleniyor.

Buna karşın, gümrük tarifeleri ve diğer politikaların enflasyonist olması beklendiğinden ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin sınırlı olması bekleniyor.

2025 yılında ECB'nin 113 baz puanlık faiz indirimine karşılık Fed'in 45 baz puanlık faiz indirimini fiyatlıyor. Euro yüzde 0,1 düşüşle 1,0351 dolara gerileyerek 22 Kasım'da ulaştığı 1,0336 dolarlık iki yılın en düşük seviyesine yaklaştı.