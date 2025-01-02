Dolar/TL bugün ne kadar? (2 Ocak 2025 dolar - Euro fiyatları)

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 2 Ocak 2025 Perşembe gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:14 itibarıyla 35,3758 (alış) 35,3835'ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,8323 TL seviyelerinde seyrediyor.