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Mahfi Eğilmez, döviz ve faiz için “Çok önemli bir uyarı” diyerek paylaştı

İktisatçı Mahfi Eğilmez, IMF’in gelişmekte olan ülkeler için yaptığı uyarıyı “çok önemli” uyarısıyla paylaştı.

Haber Merkezi
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Mahfi Eğilmez, döviz ve faiz için “Çok önemli bir uyarı” diyerek paylaştı
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Mahfi Hoca, finansal piyasalar uzmanı İris Cibre’nin paylaştığı IMF’nin makalesine dikkat çekti.

Cibre, IMF makalesi için yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

“IMF gelişmekte olan ülkelere bir tavsiye makalesi yayınlamış.

Diyor ki, yüksek faizle güçlü sermaye akımları aldılar. Fakat, herhangi bir risk durumunda, bu akımların hızla girdiği gibi çıkması riski var.

Tedbir olarak FX (döviz) müdahaleleri işe yarayacaktır. Fakat, bunu ana politika haline getirmemelidirler. Riskleri hesaplayıp, ana politikanın tamamlayıcısı halinde tutmalıdırlar

Güzel makale, HERKESE! tavsiye ederim...”

IMF’nin “Gelişen Piyasalarda Döviz Politikalarının Finansal İstikrara Etkileri” başlıklı makalede, yüksek faiz ortamına karşın daha kırılgan olan piyasaların yumuşak iniş senaryosu dahilinde olmaya devam ettiği vurgulanırken, dolar karşısında yaşanan para birimlerindeki değer kaybına ise özellikle dikkat çekildi.

Gelişmekte olan ülkelerin para birimlerindeki değer kaybının devam etmesinin, finansal istikrar açısından olumsuz sonuçlara yol açıp açmayacağını değerlendirmenin önemli olduğu belirtildi.

Para birimlerinde, faiz oranı farklılıkları da dahil olmak üzere ekonomik temellerle uyumlu seviyelere doğru, düzenli bir şekilde değer kaybının, “ekonomi için yapıcı olabileceği” belirtilirken, “finansal istikrarsızlığı tetikleyebilecek ani satışların olduğu durumların” daha rahatsız edici olduğu da vurgulandı.

“Bu yıl durumla karşılaşılmadığına” memnun olunmasına vurgu yapılan makalede, döviz piyasası müdahalelerinin yanında finans sektörüne yönelik senaryolara hazırlıklı olmanın mali politikaların temel ilkesi olduğuna da dikkat çekildi.

Cibre’nin de kısa özetini verdiği makaleyi, Eğilmez, “Çok önemli bir uyarı” yorumuyla paylaştı.

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