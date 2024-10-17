Trump'ın kazanma ihtimali artarsa dolar yükselir!

Kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile yarışan eski başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’ın seçilme ihtimalinin dolar üzerinde etkili olması bekleniyor.

ING analistleri, yaklaşan başkanlık seçimlerinde ABD'li Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın zafer kazanma ihtimalinin artmasının doları yükseltmeye yardımcı olabileceğini ve euro üzerindeki satış baskısını artırabileceğini söyledi.

"Euro, Avrupa Merkez Bankası'nın bugün yapması beklenen faiz indirimi öncesinde zayıflıyor, ancak yeniden canlanan 'Trump ticareti' de muhtemelen döviz piyasalarında rol oynuyor” değerlendirmesini yapan ING, ABD Hazine tahvillerinin henüz bu ticaretten etkilenmediği de belirtti.

DXY dolar endeksi 103.648'e ulaşırken, dolar bir sepet para birimi ve euro karşısında 2,5 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Euro/dolar paritesi eylül sonundan bu yana gerilerken, 1,12 seviyesinden 1,08 seviyesine kadar indi.

Lagarde enflasyon risklerine vurgu yapar ise Euro toparlanır

Swissquote Bank kıdemli analisti İpek Özkardeşkaya, Avrupa Merkez Bankası'nın 25 baz puanlık faiz indiriminin beklendiği göz önüne alındığında, Euro'nun Başkan Christine Lagarde'ın daha sonraki basın toplantısında gelecekteki indirimlerin potansiyel hızına işaret eden herhangi bir yorumuna tepki verme olasılığının daha yüksek olduğunu söylüyor.

Lagarde'ın enflasyon risklerini vurgulaması halinde kararın hemen ardından Euro'daki düşüşlerin tersine dönebileceğini söyleyen Özkardeşkaya, “Eğer ECB bugünkü faiz indiriminin bir dizi indirimin yalnızca orta noktası olduğuna dair güçlü bir güven ifade etmezse, EUR/USD'de bir toparlanma yaşanabilir” dedi.