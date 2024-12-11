  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (11 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (11 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 11 Aralık 2024 Çarşamba gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (11 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 11 Aralık 2024 Çarşamba gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 34,8551 (alış) 34,8753'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,7417 TL seviyelerinde seyrediyor.

Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 11 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 11 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden 5 il için sarı kodlu uyarıYurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden 5 il için sarı kodlu uyarıGündem
Yolcu sayısı arttı, gelir azaldı... Uçak biletlerine yeni zamlar yolda!Yolcu sayısı arttı, gelir azaldı... Uçak biletlerine yeni zamlar yolda!Ekonomi
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (11 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (11 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Finans
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (11 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları)
11 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları...
TCMB, 5 ödeme hizmetleri kuruluşunun faaliyet izni kapsamını genişletti
TCMB, 5 ödeme hizmetleri kuruluşunun faaliyet izni kapsamını genişletti
EY: Finansal kontrolörlerin %86'sı rollerinin kapsamının büyük ölçüde değişmesini bekliyor
EY: Finansal kontrolörlerin %86'sı rollerinin kapsamının büyük ölçüde değişmesini bekliyor
SPK Başkanı Gönül: Finansal okuryazarlık okul öncesine inecek
SPK Başkanı Gönül: Finansal okuryazarlık okul öncesine inecek
Küresel piyasalarda karışık seyir izleniyor
Küresel piyasalarda karışık seyir izleniyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (10 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (10 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (10 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (10 Aralık 2024 dolar - Euro fiyatları)
11 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları...

Finans Haberleri

11 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları...
Gram altın yeniden 3 bin liranın üzerinde

Yatırım Haberleri

Gram altın yeniden 3 bin liranın üzerinde
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar finans yatırım