Dolar/TL bugün ne kadar? (22 Nisan 2024 dolar - Euro fiyatları)

Dolar fiyatları, geçtiğimiz hafta tarihinde ilk kez 33 TL'nin üzerini görürken, yeni haftanın ilk işlem gününe 32,6059 TL seviyesinden başladı. Sığ piyasada 32,6370 TL'ye kadar yükselen kur, saat 09:26 itibarıyla yüzde 0,23 artışla 32,5824 TL seviyesinde hareket etti.

Euro fiyatları da illikit işlemlerde 34,8460 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,14 primle 34,7391 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 40,3117 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,10 oranında yükselişle 106,05 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0657 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 28,64 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 45,44 seviyesinde bulunuyor.