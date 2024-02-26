Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Şubat 2024 dolar - Euro fiyatları)

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 31,0899 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 31,0942 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 31,1121 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 11.26 itibarıyla yüzde 0,23 yükselişle 31,1090 TL seviyesinde hareket etti.

Aynı zamanda dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 31,3383 TL'ye kadar tırmandı ve zirvesini yeniledi.

Euro 34 TL sınırında

Euro fiyatları da sığ piyasada 33,9180 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,32 artışla 33,7331 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 39,4616 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,04 oranında düşüşle 103,90 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0833 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25,79 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 43,65 seviyesinde bulunuyor.