26 Şubat 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Ons altın fiyatı, haftanın ilk işlem gününde baskı altında hareket ederken; gram altın fiyatı, dolar/TL'deki yükselişle rekorunu yeniledi. Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını takip ediyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? 26 Şubat 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Ons altın fiyatı, gücünü koruyan doların baskısı altında kalarak aşağı yönlü hareket ediyor. Öte yandan, Ortadoğu'da yükselen gerilim nedeniyle güvenli liman olarak görülen altına talep arkarken; sarı maden geçtiğimiz cuma günü 2041 dolara yükselerek 2 haftanın zirvesini gördü.
2029 - 2036 dolar arasında işlem gören ons altın, saat 09.26 itibarıyla yüzde 0,15 düşüşle 2032 dolarda bulundu.
Gram altın, sığ piyasada dolar/TL'de yaşanan yükselişin etkisiyle tarihi zirvesini 2048 liraya taşırken; şu dakikalarda yüzde 0,02 primle 2033 liradan alıcı buldu.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları:
Çeyrek altın 3.343,83 lira
Gram altın 2.145,73 lira
Yarım altın 6.687,66 lira
Gremse altın 35.455,00 liradan el değiştiriyor.