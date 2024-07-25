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Doların, Japon Yeni karşısında değer kaybı sürüyor

Doların Japon yeni karşısında değer kaybı devam ediyor.

Haber Merkezi
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Doların, Japon Yeni karşısında değer kaybı sürüyor
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Dün, Japon yeni karşısında 17 Temmuz'dan bu yana görülen en büyük düşüşünü yaşayarak 153,89 yene gerileyen ABD Doları, bu sabah da yüzde 1'i aşan değer kaybı ile 152,23 yen seviyesini gördü.

ABD Doları, hafta başından bu yana Japon yeni karşısında yüzde 3,32 değer kaybetti.

ABD Doları yaşanan gerilemeye rağmen yen karşısından yıl başına göre yüzde 8 yukarıda işlem görüyor.

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