Dolar/TL bugün ne kadar? (27 Mart 2024 dolar - Euro fiyatları)

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 32,1940 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 32,2227 TL'den başladı. Dolar kuru yeni güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından, gün içinde en yüksek 32,2330 TL seviyesini gördü. Kur saat 09.42 itibarıyla yüzde 0,17 yükselişle 32,2267 TL seviyesinde hareket etti.

Euro 35 TL'nin üzerinde

Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 35,1070 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,61 primle 35,0877 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 40,7846 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,13 oranında yükselişle 104,37 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0830 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,93 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 48,28 seviyesinde bulunuyor.