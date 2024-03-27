Dolar/TL bugün ne kadar? (27 Mart 2024 dolar - Euro fiyatları)
Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 27 Mart 2024 Perşembe gününe ilişkin döviz kuru fiyatları..
İSTANBUL / EKONOMİ
Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 32,1940 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 32,2227 TL'den başladı. Dolar kuru yeni güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından, gün içinde en yüksek 32,2330 TL seviyesini gördü. Kur saat 09.42 itibarıyla yüzde 0,17 yükselişle 32,2267 TL seviyesinde hareket etti.
Euro 35 TL'nin üzerinde
Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 35,1070 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,61 primle 35,0877 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 40,7846 TL seviyesinde işlem görüyor.
Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,13 oranında yükselişle 104,37 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0830 seviyelerinde hareket ediyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,93 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 48,28 seviyesinde bulunuyor.