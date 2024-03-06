Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Mart 2024 dolar - Euro fiyatları)

İSTANBUL/EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 31,6433 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 31,7188 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 31,7213 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.27 itibarıyla yüzde 0,41 yükselişle 31,7185 TL seviyesinde hareket etti.

Öte yandan dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda rekor seviyesini 31,8350 TL'ye kadar çıkardı.

Makas yeniden açıldı

Interbank ile Kapalıçarşı arasındaki kur makası dünkü işlemlerde yüzde 5'e kadar yaklaşırken; kapanışa doğru yüzde 2'ye geriledi. 2023 yılındaki genel seçim dönenimde yüzde 10'lara kadar çıkan kur makasının, yerel seçimlerin yaklaştığı bu dönemde yeniden açılması dikkat çekti.

Uzmanlar makasdaki farkın yükselmesinin, vatandaşın döviz talebinin dijitalden fiziki dolara kaymasıyla oluştuğunu belirtti ve birkaç gün içinde normalleşebileceği görüşünde bulundu.

Euro 34 TL'nin üzerinde

Euro fiyatları, sığ piyasada tarihi rekorunu 34,6240 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,37 artışla 34,4895 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 40,3106 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,05 oranında düşüşle 103,75 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0859 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 28,37 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 48,34 seviyesinde bulunuyor.