6 Mart 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altının ons fiyatı, tarihi zirvesinin ardından hafif gerilerken; gram altın fiyatı ise, dolar/TL'deki yükselişle rekorunu yeniledi. Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını takip ediyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? 6 Mart 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Ons altın fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine haziran ayında başlayacağı beklentileri ile dün tarihi zirve seviyesini 2141 dolara yükselmesinin ardından bugün hafif geriliyor; ancak ons başına 2100 doların üzerinde kalmayı sürdürüyor.
Bugünkü işlemlerde 2130 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.11 itibarıyla yüzde 0,15 düşüşle 2125 dolarda işlem gördü.
Gram altında yeni zirve
Gram altın, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişle tarihi rekorunu 2175 liraya çekti. Gram altın, saat 09.21 itibarıyla yüzde 0,25 primle 2168 liradan alıcı buldu.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları
Çeyrek altın 3.546,26 lira
Yarım altın 7.092,52 lira
Cumhuriyet altını 14.142 lira
Gremse altın 38.179,00 liradan satılıyor.