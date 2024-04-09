Dolar/TL bugün ne kadar? (9 Nisan 2024 dolar - Euro fiyatları)

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, TL'nin artan faiz getirisi ve bayram öncesi artan TL talebiyle tarihi zirvesinin altında 32 TL civarında dalgalanıyor. Piyasalar, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla bugün yarım gün işlem görecek ve ardından haftanın kalanı da resmi tatil olacak.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 32,0527 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 32,2288 TL'den başladı. Gün içinde en yüksek 32,2410 TL seviyesini gören kur; saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,70 yükselişle 32,2167 TL seviyesinde hareket etti.

Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 35,0440 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,18 primle 34,9474 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 40,7645 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,02 oranında yükselişle 104,16 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0855 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 27,19 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 45,08 seviyesinde bulunuyor.