Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (9 Nisan 2024 güncel altın satış fiyatları)
Altının ons fiyatı, tarihi zirve seviyesine yakın işlem görürken; gram altın fiyatı, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişle primli. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 9 Nisan 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altının ons fiyatı, dünya merkez bankası alımlarından destek bularak yükselirken, dün gördüğü zirve seviyeye yakın seyrediyor. Piyasalar, yeni işaretler için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve enflasyon verisini bekliyor.
2348 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.27 itibarıyla yüzde 0,23 primle 2345 dolarda bulundu.
Gram altın fiyatı, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişle 2432 liraya kadar çıkarken; şu dakikalarda yüzde 1,01 artışla 2430 liradan alıcı buldu.