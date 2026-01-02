Gösterge tahvil faizi 3 yılın en düşük seviyelerini gördü

Gösterge tahvil faizi 3 yılın en düşüklerine geriledi. Yılın son işlem gününü yüzde 37,22 seviyesinde tamamlayan Türkiye'nin 2 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 36,56 düzeyinde 2023 Aralık ayından bu yana en düşük seviyeleri test etti. Faiz halihazırda yüzde 36,71 düzeyinde seyrediyor.

Öte yandan 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 28,71'e kadar gerileyip 19 Mart'tan bu yana en düşükleri görmesinin ardından halihazırda o seviyenin 3 baz puan üzerinde işlem görüyor. 10 yıllık faiz yıl kapanışında yüzde 28,96 düzeyindeydi.