Gram altında yeni rekor (Çeyrek ve gram altında son durum 27 Aralık 2023)

ABD Merkez Bakası'nın (Fed) 2024'ün ilk çeyreğinde faiz indirimlerine başlayacağı beklentileri ve doların zayıf seyri devam ederken belirgin işlemlerin görülmediği altında fiyatlar yatay seyretti.

Altının ons fiyatı, 2071 dolara kadar çıkarken; saat 18.02 itibarıyla yüzde 0,04 yükselerek 2069 dolar seviyesinde işlem gördü.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalması varlık fiyatlarını etkilemeye devam ettiğini belirtti.

Yaklaşık 2 yıldır süregelen enflasyonla mücadele kapsamında atılan "şahin" adımların gelecek yıl yerini faiz indirimlerine bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Fed'in küresel bazda söz konusu adımlara öncülük edeceği tahmin edilirken, Fed üyelerinin sözle yönlendirmelerine karşın para piyasalarındaki fiyatlamalarda ilk faiz indirimi için mart ayı öne çıkmaya devam ediyor.

Söz konusu gelişmeler tahvil piyasalarında alıcılı seyri desteklemeyi sürdürürken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,88 ile temmuzdan bu yana en düşük seviyeye yakın seyrediyor. Bu durum altının ons fiyatında da yükseliş eğiliminin devam etmesine yardımcı oluyor.

Gram altında yeni rekor

Altının gram fiyatı, ons altın ve dolar/TL'nin değer kazanmasıyla tarihi zirvesini 1958 liraya taşırken; şu dakikalarda yüzde 0,95 primle 1955 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 270 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 260 liradan satılıyor.