Kearney: Türkiye’ye yabancı yatırımcı ilgisi sürüyor

Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney’in Küresel İş Politikaları Konseyi tarafından hazırlanan 2025 Doğrudan Yatırımcı Güven Endeksi yayınlandı. Rapora göre küresel yatırımcılar giderek daha temkinli ve stratejik hareket ediyor. Jeopolitik gerilimlerin arttığı ve ekonomik belirsizliklerin sürdüğü bir dünyada, doğrudan yabancı yatırım (DYY) kararları artık daha çok regülatif verimlilik, ekonomik performans ve teknolojik gelişmişlik gibi kriterlere dayanıyor.

Gelişmiş ülkeler hâlâ cazip

Kearney, doğrudan yabancı yatırımı (DYY) açısından en cazip 25 ülkeyi de sıralarken, son aylarda Çin ile gümrük vergisi ve ticaret savaşına tutuşan ABD 13’üncü kez üst üste en çok güven veren ülke konumunu korudu. Rapora göre ABD’ye yönelik bu güven, ülkenin güçlü inovasyon altyapısı ve ekonomik direncinden kaynaklanıyor.

Güvenli limanlara yöneliş

Kanada, altyapı avantajları sayesinde en çok doğrudan yabancı yatırımcı ilgisi çeken ikinci ülke konumunu koruyor. Birleşik Krallık ve Almanya gibi Avrupa güçleri de teknoloji liderliği ve ekonomik dayanıklılıkları sayesinde ilk 5’te yer almayı başarırken, Japonya listeye Uzakdoğu'dan giren ülke oldu. Genel olarak, ilk 25’teki 19 ülkenin gelişmiş ekonomilerden oluşması, yatırımcıların bu belirsizlik çağında “güvenli limanlara” yöneldiğini gösteriyor.

Gelişen pazarlarda derinleşen farklar

Rapora göre Çin (6.), BAE (9.) ve Suudi Arabistan (13.) gibi bazı gelişmekte olan ülkeler güçlü kalmaya devam etse de bu yıl yalnızca 6 gelişen ülke ana endekste yer alabildi. Bu sayı geçen yıl 8 idi. Polonya ve Arjantin listeden düşerken, bu da politik ve ekonomik istikrarsızlıklara yönelik artan kaygılardan ileri geliyor. Daha geniş çaplı gelişmekte olan ülkeler sıralamasında Latin Amerika ve Asya Pasifik öne çıksa da regülatif belirsizlikler ve altyapı eksiklikleri bu ülkelerin çekiciliğini azaltıyor.

Türkiye’ye yatırımcı ilgisi sürüyor

Rapora göre geçen yıl 16. sırada bulunan Türkiye, Gelişen Pazarlar Endeksi’nde bu yıl orta seviye konumunda 2 basamak yükselerek 14. sırada yer aldı. Küresel ilk 25’e girmese de, bölgesel sıralamada yer alması Türkiye’ye yönelik yatırımcı ilgisinin sürdüğünü gösteriyor. Türkiye'nin stratejik konumu, çeşitlenmiş ekonomisi ve geniş iç pazarı önemli avantajlar sunuyor. Ancak enflasyon baskısı, regülatif belirsizlikler ve kur oynaklığı gibi sorunlar, ülkenin küresel rekabetçiliğini sınırlayan faktörler olarak görülüyor.

Makroekonomik istikrar ihtiyacı

Kearney İstanbul Ofisi Kıdemli Yöneticisi Emin Özuğur’a göre, Türkiye’nin yatırım çekme potansiyeli hâlâ güçlü; ancak veriler, belirli yapısal risklerin yatırımcıları sınırladığını gösteriyor. Özuğur konu ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Türkiye’ye DYY girişi son 5 yılda yıllık ortalama 12,4 milyar dolar seviyesinde seyrederken, yatırım kararlarını etkileyen temel göstergelerde gelişim alanları dikkat çekiyor. 2024’te yıllık enflasyon yüzde 65’i aşarken, kur oynaklığı gelişmekte olan ülke ortalamasının 2,7 katı seviyesinde. Türkiye’nin dijital altyapı harcamalarının GSYH’ye oranı ise yüzde 1,6 ile OECD ortalamasının (yüzde 2,8) oldukça gerisinde. Bu göstergeler ışığında, Türkiye’nin DYY çekim gücünü artırması; makroekonomik istikrarın sağlanması ve dijital dönüşüm yatırımlarının hızlandırılmasına bağlı.”

Şeffaf yönetim yatırım çekiyor

Kearney’in bu yılki Doğrudan Yatırımcı Güven Endeksi raporu, yatırımcıların önceliklerinde önemli bir değişim olduğunu gösteriyor. Hukuki ve regülasyon süreçlerinin verimliliği ile iç ekonomik performans, yatırım kararlarını etkileyen en önemli faktörler olarak öne çıkıyor.

Pazar büyüklüğü ve vergi verimliliği de ön planda. Bu da yatırımcıların hem fırsatlara hem de operasyonel kolaylığa birlikte baktığını gösteriyor. Bu bağlamda, şeffaf yönetişime sahip ve sermaye hareketlerine kolaylık sağlayan ülkeler daha fazla yatırım çekme potansiyeline sahip.

Emtia fiyatları ve küresel gerilim

Kearney raporuna göre küresel yatırımcıların yüzde 38’i önümüzdeki dönemde emtia fiyatlarının artacağını öngörürken, küresel gerilimlerin artacağını düşünenlerin oranı yüzde 35. Her iki oran da, geçen yıla göre anlamlı bir artış göstermiş durumda. Değişen beklentiler, sermayenin nereye ve nasıl yönlendirileceğini yeniden şekillendiriyor. Yatırımcıların önceliği artık öngörülebilirlik, ölçeklenebilirlik ve küresel pazarlara stratejik erişim sunan ülkelere yönelmiş durumda.