Kripto paralarda dalga boyu yükseldi: Bitcoin 27 bin dolara dayandı

Şenay ZEREN

Bankacılık krizine yönelik sıkıntıların büyük oranda hafiflemesiyle küresel piyasalarda yaşanan pozitif seyir, kripto para piyasalarına da yansıdı. Bitcoin fiyatı 27 bin dolar sınırına yaklaşırken, günlük kazancı yüzde 8'i aştı. En popüler ikinci kripto para birimi olarak Ethereum da Bitcoin'i takip etti.

Kripto para piyasalar sert dalgalanmaların olduğu bir gününü daha yaşıyor. Geçtiğimiz cuma günü başlayan ve özellikle bu hafta başında şiddetini artıran Silicon Valley Bank'ın iflas açıklamasıyla küresel piyasalarda yaşanan panik havasından, kripto para piyasaları güvenli liman olarak tercih edilerek kârlı çıkmış ve sert yükselişler yaşanmıştı. İşlem hacmi en yüksek kripto para birimi olan Bitcoin'in salı günü yükselişi yüzde 17'yi aşmıştı.

7 günde yüzde 36 yükseliş

Kripto paralarda olumlu seyir devam ederken, Bitcoin bugünkü işlemlerde 26 bin 852 dolara kadar yükselerek 13 Haziran 2022 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Bitcoin saat 15:02 itibarıyla yüzde 8,45 yükselişle 26 bin 849 dolardan işlem görüyor. Bitcoin son 7 günlük işlemlerde yüzde 36'nın üzerinde değer kazanırken; piyasa değeri 520 milyar dolar oldu.

Ethereum 6 ayın zirvesinde

İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum ise, şu dakikalarda dünkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 5,62 oranında yükselişle 1751 dolar seviyesinde hareket ediyor. ETH, gün içerisinde en yüksek 1758 doları görerek, 12 Eylül 2022'den bu yana gördüğü zirve noktasına ulaştı. Ethereum, son 7 gün içerisinde yüzde 27'ye yakın yükseldi.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 6,18 oranında değer kazanarak 1,15 trilyon dolara yükseldi.

Majör merkez bankalarının faiz kararları takip ediliyor

ABD'de başlayan bankacılık krizi sonrası Avrupa'da Credit Suisse krizinin çıkması, majör merkez bankalardan beklenen faiz artırım fiyatlamalarını da değiştirdi. Dün Avrupa Merkez Bankası (ECB), kriz öncesi bankadan beklenen faiz artırım beklentisini bozmayarak, faizleri 50 baz puan artırdı ve 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çekti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantısı 21-22 Mart’ta yapılacak. Para piyasalarındaki fiyatlamalara bakıldığında Fed'den 25 baz puanlık faiz artırımı bekleniyor.

Majör merkez bankalarının faiz kararları ve ileriye yönelik izleyecekleri politikalarla ilgili verecekleri ip uçları piyasaların yön bulmasında etkili oluyor.

Kripto paralar neden yükseliyor?

Betül Yavuz - Bitay Araştırma Departmanı Analisti

ABD borsaları dün, bankacılık krizlerinin etkileriyle negatif açılışlarının ardından hisseleri büyük oranda düşen First Republic Bank’a 11 büyük bankanın 30 milyar dolarlık destek sağlamasıyla pozitif kapanışlar yaptı. Hazine Bakanı Yellen’ın bankacılık sisteminin sağlam kalmaya devam ettiğini belirtmesiyle Nasdaq yüzde 2.5, S&P500 yüzde 1.8 yükselişle günü kapattı. Kripto para piyasasına da yansıyan bu yükselişlerle birlikte Bitcoin yüzde 8 artarken, Ethereum’da yüzde 5’lik bir yükseliş gözlemleniyor.

Kripto piyasasının toplam değeri yüzde 6,18’lik bir artış göstererek psikolojik direnç olan 1 trilyon doların üzerinde 1.15 trilyon dolar seviyelerinde hareketlilik gösteriyor. Bitcoin’in dominasyonu yükselişine devam ederek yüzde 46.3, Ethereum dominasyonu ise yüzde 19,3 seviyelerinde yer alıyor.

Ayrıca dün ABD’den gelen İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi 192 bin seviyelerine gerileyerek işgücü piyasasındaki olumlu seyri devam ettirdi. Küresel piyasaların odağında ise ECB vardı. ECB beklentilere paralel 50 baz puan faiz artışı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası konuşan Lagarde şahin söylemlerle enflasyonla mücadelede taviz verilmeyeceğini açıkladı. Piyasalarda önümüzdeki hafta gelecek olan Fed’in faiz kararının da ECB ile aynı kararlılıkla ilerleyeceği yönünde görüşler arttı. Şu anda piyasalarda Fed’in 25 baz puanlık faiz artışı yapacağına dair beklentiler yüzde 80 oranında.