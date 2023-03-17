PIMCO, Fed'den 25 baz puanlık artış bekliyor

Amerikan yatırım yönetimi firması PIMCO'nun baş yatırım yetkilisi Daniel Ivascyn yaptığı bir açıklamada, ABD Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta yapacağı bir sonraki faiz toplantısında muhtemelen faizleri 25 baz puan artıracağını, ancak finans sektöründeki istikrarsızlığa dair daha fazla işaretin artışlarda bir duraksamaya yol açabileceğini söyledi.

Reuters'e konuşan Ivascyn, "Finans sektöründe daha fazla istikrarsızlık belirtilerini çok dikkatli bir şekilde izleyecekler. Kesinlikle duraklamayı düşündükleri senaryolar var, bir duraklama ise muhtemelen şahin bir şekilde gerçekleşecek, ancak şu anki düşüncemiz 25 baz puanlık bir artış yapmaları yönünde" dedi.