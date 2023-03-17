UniCredit'ten ECB yorumu

UniCredit Research'ün küresel araştırma başkanı Marco Valli, Avrupa Merkez Bankası'nın beklendiği gibi oranları artırdığını ancak retoriğinin açıkça daha ihtiyatlı hale geldiğini ve bunun mevcut konjönktürdeki belirsizliklerin arttığı bir dönemde umut verici olduğunu söyledi.

Valli, "ECB sıkılaştırma eğilimini sürdürürken, son mali piyasa gelişmeleriyle ilgili yüksek belirsizliğin ortamında politika faizleriyle ilgili herhangi bir ileriye dönük rehberliği bırakarak akıllıca verilere bağımlı olmaya karar verdi" dedi.