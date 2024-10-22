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Avrupa borsaları kar satışlarıyla düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, yatırımcıların şirketlerin yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarına odaklanmasının ardından kar satışlarıyla haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.

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Avrupa borsaları kar satışlarıyla düşüşle kapandı
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Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,21 azalarak 520,4 puana indi.

Telekom şirketlerinin hisseleri bugünkü satışlarla ortalama yüzde 1 üzerinde düşüş gösterirken bu durum hemen hemen tüm sektörlerde hisse senetlerini baskıladı.

Bunun yanında, teknoloji şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 0,83 değer kazandı. Alman yazılım firması SAP ise yapay zekanın etkisiyle güçlü üçüncü çeyrek bilançosu ve bulut iş büyümesi üzerine gelir beklentilerini yükseltmesiyle yüzde 2,2 değer kazandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 azalışla 7.535.1 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,20 düşüşle 19.421,91 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 kayıpla 8.306,54 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,64 değer kaybederek 34.733,52 puana düştü.

Euro/Dolar paritesi ise TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,12 azalarak 1,08 seviyelerinde işlem gördü.

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