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Kritik verinin ardından Sterlin 2 ayın zirvesine çıktı

İngiltere'de Ocak ayı perakende satış verilerinin beklenenden güçlü gelmesinin ardından Sterlin dolar karşısında son iki ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Haber Merkezi
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Kritik verinin ardından Sterlin 2 ayın zirvesine çıktı
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Perakende satışlar Aralık ayındaki yüzde 0,6'lık düşüşün ardından Ocak ayında aylık bazda yüzde 1,7 arttı. Wall Street Journal anketine katılan ekonomistler yüzde 0,9'luk bir artış bekliyordu.

Capital Economics ekonomisti Paul Dales, bu artışın daha fazla insanın evde yemek yemesinden kaynaklandığını, bu nedenle kazanımların restoranlar için bir kayıp olduğunu ve genel gayri safi yurtiçi hasılayı artırdığını söyledi.

Dales, reel tüketici harcamalarının yumuşak kalmaya devam edeceğini ve görünümün durgunluğunu koruduğunu da sözlerine ekledi.

Verilerin ardından GBP/USD paritesi 1,2660 seviyesinden 1,2679 seviyesine yükseldi. EUR/GBP 0,8286'dan 0,8277'ye düştü.

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