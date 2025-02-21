Kritik verinin ardından Sterlin 2 ayın zirvesine çıktı

Perakende satışlar Aralık ayındaki yüzde 0,6'lık düşüşün ardından Ocak ayında aylık bazda yüzde 1,7 arttı. Wall Street Journal anketine katılan ekonomistler yüzde 0,9'luk bir artış bekliyordu.

Capital Economics ekonomisti Paul Dales, bu artışın daha fazla insanın evde yemek yemesinden kaynaklandığını, bu nedenle kazanımların restoranlar için bir kayıp olduğunu ve genel gayri safi yurtiçi hasılayı artırdığını söyledi.

Dales, reel tüketici harcamalarının yumuşak kalmaya devam edeceğini ve görünümün durgunluğunu koruduğunu da sözlerine ekledi.

Verilerin ardından GBP/USD paritesi 1,2660 seviyesinden 1,2679 seviyesine yükseldi. EUR/GBP 0,8286'dan 0,8277'ye düştü.