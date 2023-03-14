Matriks’in net karı 58,7 milyon TL oldu

2022 yılına ait yıl sonu finansal sonuçlarını açıklayan Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş., söz konusu dönemde satışlarını geçtiğimiz yıla göre yüzde 51 artışla 250 milyon 101 bin 745 seviyesine yükseltti. Matriks’in 2022 yıl sonu itibarıyla elde ettiği net kar ise 58 milyon 694 bin 313 TL milyon TL olarak kayıtlara geçti. Bu rakamlara göre şirket, bir önceki yıla göre net karını yüzde 127 artırmış oldu.

Önceliğimiz finansal sürdürülebilirlik

2022 yılına ait finansal verileri yorumlayan Matriks Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, “Matriks olarak, finans sektörüne yönelik sunduğumuz ürün ve hizmetlerde olduğu gibi, finansal anlamda da sürdürülebilirlik bizim için çok önemli. Bu açıdan, belirsizliklerin ve beklenmedik zorlukların gölgesinde elde ettiğimiz rakamların uzun vadeli planlarımızla uyumlu gelişimi bizler için mutluluk verici.” diye konuştu.

Kurumsal müşteri tarafında fark yaratıyor

Cem Tutar şöyle devam etti: “Sadece Türkiye sermaye piyasaları değil, küresel piyasa koşulları da işlem platformları ve altyapı ürünlerimizin ve bu konuda yatırımlarımızın değerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu açıdan bakıldığında Matriks’in özellikle emir ve risk yönetimi tarafındaki ürünleri, kurumsal müşterilerin hayatında önemli bir fark yaratıyor. Kendisini sektörün teknoloji paydaşı olarak konumlandıran Matriks, sermaye piyasası ekosisteminin ihtiyaç duyacağı uçtan uca teknolojik çözümleriyle, her zaman sektörün yanında olmayı sürdürecek.”

Finansal okur yazarlık için projeler geliştiriyor

Cem Tutar, finans sektörünün ve sektörün tüm paydaşlarının gelişimi açısından finansal okur yazarlığa ayrı bir başlık açarak şu noktaların altını çizdi: “Finansal okur yazarlığa ilişkin faaliyetlerimizi daha da güçlü hale getirmek için projeler üretmeye devam ediyoruz. Kendini algoritmik işlemler konusunda geliştirmek isteyen yatırımcılara kaynak oluşturmak üzere kurduğumuz algokutuphanesi.com’u daha da geliştirip ürünlerimize entegre ediyoruz. Buna ek Matriks Akademi bünyesinde gerçekleştirdiğimiz online ve yüz yüze buluşmalarımızı, sektörün çok değerli profesyonellerinin de katılımları ile, dijital ve sürdürülebilir bir başvuru kaynağına dönüştürerek, yatırımcıların finansal okuryazarlık yolculuğuna katkıda bulunacağımıza inanıyoruz.

‘Kripto para tarafında çalışmalar sürüyor

Hatırlanacağı üzere Matriks, geçtiğimiz aylarda ‘kripto para altyapı ve çözümleri ile ilgili bir platform’ kurma çalışması yaptığını açıklamıştı. Kripto piyasası ile ilgili çalışmalarda önemli ilerlemeler kaydedildiği bilgisini de paylaşan Cem Tutar “Regülasyon süreçleri yakın takibimizde… Kripto para ticaretinde yatırımcı ve kuruluşların ihtiyaç duyabilecekleri alt yapı, işlem platformu ve analiz araçlarıyla ilgili çalışmalarımızda belirli bir seviyeye geldik. Kripto para ve blockchain teknolojileri alanındaki gelişmelerin ülkemiz açısından önemli fırsatlar barındırdığını düşünüyoruz. Bu alanda, yüzde 100 Türk mühendisliğinin ortaya koyacağı, küresel çapta ilkleri bünyesinde barındıran bir ürünü önce Türkiye’ye, ardından tüm dünyaya kazandırmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesi için sürdürülebilir projeler

“Tüm Türkiye gibi; 6 Şubat’ta yaşanan ve 11 ilde büyük bir yıkıma neden olan depremler nedeniyle çok üzgünüz” diyen Cem Tutar, depremin ilk anından itibaren ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak bölgeye destek olmaya çalıştıklarını söyledi. Matriks olarak bölgeye desteklerinin devam ettiğini belirten Cem Tutar, “Deprem felaketinin yaşandığı illerde normal hayata dönmenin zor olduğunun farkındayız. Bu süreci hızlandırmak için bölgede neler yapabileceğimizin çalışmalarını yürütüyor ve bölge özelinde; özellikle çocuk ve gençlerimize yönelik sürdürülebilir projeleri hayata geçirmek için ilgili kurum ve kuruluşlarla temaslarımızı yürütüyoruz” dedi.