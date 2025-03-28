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Mehmet Şimşek: Programımızla artan dış finansman imkânları devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Programımızla artan dış finansman imkânları devam ediyor." dedi.

Haber Merkezi
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Mehmet Şimşek: Programımızla artan dış finansman imkânları devam ediyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ziraat Bankası'nın havale akımlarına dayalı seküritizasyon yolu ile 930 milyon dolar uzun vadeli dış finansman sağlamasına yaptığı yorumda, ekonomi programına duyulan güveni ifade etti. 

Ziraat Bankası tarafından yeni bir dış finansman işleminin başarıyla tamamlandığına yönelik bir açıklama yapıldı.

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Bakan Şimşek, X hesabından yaptığı yorumda, "Programımızla artan dış finansman imkânları devam ediyor. Geniş bir coğrafyadan yatırımcıların ilgi gösterdiği uzun vadeli bu işlem, reel sektörümüzün krediye erişimini kolaylaştırmaya katkı sağlayacak" dedi. 

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