Financial Times, Türkiye için büyük ekonomik riskleri yazdı

Financial Times’ın haberine göre, “yabancı yatırımcılar, 25 milyar dolarlık müdahaleye rağmen Türkiye’ye temkinli yaklaşıyor.”

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla lira, dolar karşısında 40 seviyesinin üzerine çıkarak tarihi dip seviyeye gerilemişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) TL’yi savunmak için sadece birkaç gün içinde 25 milyar dolarlık rezerv kullandı.

2023 seçimleri sonrası göreve gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın politikalarıyla net rezervler 65 milyar dolara kadar çıkmıştı.

Yatırımcıların, Erdoğan’ın bu iki ismi görevden alabileceği endişesi taşıdığını belirten FT, haberinde “Bu da piyasalarda güven sorununu artırıyor” denildi.

Rezervlerdeki erime “siyasi maliyet”

Erdoğan’ın, muhalefeti ekonomik sabotajla suçladığı, Merkez Bankası’na destek verdiği belirtilirken, “Ekonomi politikamızın kazanımlarına zarar verilmesine asla izin vermeyiz” sözleri de aktarıldı.

Şimşek ve Karahan’ın, geçtiğimiz günler yabancı yatırımcılarla yaptıkları görüşmede, “TL’yi istikrara kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapacağız” mesajı verdiği hatırlatılarak, haberde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Uzmanlar, bir yılda biriktirilen rezervin bir haftada eritilmesini “siyasi kararın ekonomik maliyeti” olarak tanımlıyor.

Hedge fonlar TL’de değer kaybını hızlandırdı

JPMorgan’a göre, Türkiye’ye yönelik carry trade işlemlerinin büyüklüğü 35 milyar dolar civarında olurken, yüksek faiz (yüzde 50) politikasıyla getirilen yabancı yatırımcılar, TL’de sert değer kaybıyla pozisyonlarını hızla kapattı.

Hedge fonlar, kaldıraçlı işlemleri nedeniyle TL’de değer kaybını hızlandırdı.

Yerli yatırımcılarda henüz büyük çaplı “dolarizasyona dönüş” başlamasa da, piyasa bu riske karşı tetikte bulunuyor.

Şimşek’e göre, geçen hafta piyasadan çıkan yatırımcıların üçte ikisi yabancı, yalnızca onda biri yerli oldu.

“Görevden alma” ihtimali tedirgin ediyor

Yatırımcılar, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından sokaklardaki gerilimin piyasaları etkileyebileceğini düşünüyor.

Erdoğan’ın geçmişte de merkez bankası başkanlarını görevden almasıyla, yatırımcılar “politik risk primi” hesaplarını yeniden yapmaya başladı. Şimşek ve Karahan’ın hâlâ görevde olması, şimdilik destek aldıkları şeklinde yorumlansa da “her an değişebilir” endişesi sürüyor.

Yatırımcılar, yeniden geleneksel olmayan politikalara dönülebileceği olasılığını “küçük ama ciddi bir risk” olarak görürken, Federated Hermes’ten Mohammed Elmi, “Eğer Erdoğan mevcut ekonomi yönetimini görevden alırsa, piyasalar uçurumun kenarına gelir” dedi.”