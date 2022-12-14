PayTabs, Paymes’i satın aldı

PayTabs son dönemde yaptığı satın alımlarla birlikte yaşam döngüleri boyunca milyonlarca işletmeciye ciroları, kuruluş tipleri, bulundukları coğrafya, fiziksel veya dijital dünya fark etmeksizin, uçtan uça ödeme ve finansal altyapı desteği vermeyi vaat ediyor. PayTabs, geçen kasım ayında da akıllı pos cihazları üreten Suudi Arabistan menşeli Dijital Pay’i de satın aldığını duyurmuştu. Gerçekleşen exitin satın alma değeri ise açıklanmadı. Web girişimcilerin minimum çaba ile elektronik ticarete giriş yapmasına imkân sağlayan Paymes ile birlikte PayTabs, Avrupa ve CIS (Bağımsız Devletler Topluluğu) bölgesinde dijital ayak izlerini büyütmeyi ve 1 milyondan fazla kullanıcısı ile genişlemeyi amaçlıyor.

PayTabs, gerçekleşen bu satın almayla birlikte küresel e-ticaret ekosisteminde bir süper ödeme platformu olarak milyonlarca tüccarın sosyal mecralar vasıtası ile güvenli bir şekilde satış yapmasına imkân sağlarken, onlara tüm dijital yolculukları boyunca eşlik etmek istiyor. Türkiye ve Azerbaycan'da 850 binden fazla kullanıcıya hizmet veren sosyal ticaret platformu, 2022 yılının son çeyreğiyle birlikte Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de hizmet verir hale geldi. Mısır'da şimdiden pazar liderliğini elde eden şirket, PayTabs'in gücü ile MENA bölgesinde büyümesini sürdürmek istiyor.

Bölge halkının ev ekonomisine destek verecek

Kullanıcılarına sosyal ticaret ile gelir elde etme imkânı veren platform, e-ticarette var olan giriş bariyerlerini ve ek maliyetleri tamamen sıfırlıyor. WhatsApp, Instagram, Facebook ve benzeri sosyal mecralardan satış yapan herkese, tek panel ile hizmet veriyor. Paymes aynı zamanda sosyal ticaretten elde ettiği deneyim ile bölgede hane gelirlerini artırmak istiyor.

Satın almaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Paymes'in kurucu ortağı Hasan Jabbarov, “Gerçekleşen exit sonrası Paymes ekibi, PayTabs'in Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da faaliyet gösterdiği birçok pazarı kapsayacak şekilde sorumluluk alanını genişletiyor. Avrupa ve CIS bölgesinde onlara tam destek sağlayacağız. Dinamik yapımız ve bilgi birikimimiz ile birlikte PayTabs'i sosyal ticaret ve mikro satıcılara yönelik ürün yelpazemiz ile destekleyeceğiz." dedi.

PayTabs'in CEO’su Abdulaziz Al Jouf ise şunları söyledi: "PayTabs olarak ana amacımız ürünlerimizi mütevazı bir fırından bir bankaya, herkese hitap eden süper bir ödeme platformu olarak konumlandırmak. Paymes'i satın alarak, dünya genelinde -mikro veya makro fark etmeksizin- her işletme boyutu için ödeme çözümleri sunan tek çözüm sağlayıcısı konumumuzu ve vizyonumuzu güçlendirdik."

Reelslar ve canlı yayınlarla ödeme alma

Paymes'in Kurucu Ortağı ve CEO’su Sabrican Zaim de şunları kaydetti: “Kullanıcı sayısı ve sosyal ticaretten elde ettiğimiz know-how ile içeride bulunan dikeylere özel çeşitli spin-offlar yapmaya hazırlanıyoruz. Bu spin-offların yanında en güçlü kasımız olan sosyal ticarette, reelslar ve canlı yayınlar ile ödeme alınabilecek yeni mekanizmalar geliştirilmeye devam ediliyor. Paymes'in ödeme platformları ve e-ticarete başlangıç aşamasında olan kişiler için, hızlandırıcı etkiye sahip bir ‘enabler’ olduğunu düşünüyoruz ve Facebook ile yaptığımız iş birliği de bizi güçlendiriyor. Şimdi al sonra öde, tüketici finansmanı ve satıcı kullanıcılarımıza özel Paymes kart ile satıcı kullanıcılarımızın nakit akışlarını iyileştirmeyi amaçlıyor, bölgede en fazla kullanıcıya sahip sosyal ticaret platformu olarak, PayTabs'in vizyonuyla birlikte daha fazla kullanıcıya tüm kıtalarda hizmet vermek istiyoruz.”