  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Pimco, Türk tahvillerindeki varlıklarını azalttı
Takip Et

Pimco, Türk tahvillerindeki varlıklarını azalttı

Dünyanın en büyük tahvil fonlarından Pimco, İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan satış dalgası nedeniyle Türk tahvillerindeki varlıklarını azalttı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Pimco, Türk tahvillerindeki varlıklarını azalttı
Takip Et

Dünyanın en büyük tahvil yöneticilerinden biri olan Pacific Investment Management Co. (Pimco) 19 Mart’ta gözaltına alınarak sonrasında tutuklanan siyasetin önemli aktörlerinin başında gelen Ekrem İmamoğlu ile siyasette başlayan süreçte piyasalardaki dalgalanmadan etkilendi.

19 Mart’ta sert bir şekilde görülen sonrasında düzenlemeler ve müdahalelerle durulan satış dalgası nedeniyle Pimco, Türk tahvillerindeki varlıklarını azalttı.

ABD merkezli yaklaşık 2 trilyon dolarlık fon yöneten şirketin Gelişmekte Olan Piyasalar Ekibi Başkanı Pramol Dhawan Türk tahvillerindeki varlık azaltımı için, "Türkiye'ye hala olumlu bakıyoruz ama pozisyonumuz azaldı" açıklamasını yaptı.

BofA: Küresel yatırımcılar ABD hisselerinden rekor hızda çıkıyorBofA: Küresel yatırımcılar ABD hisselerinden rekor hızda çıkıyorFinans

 

Borsa güne yükselişle başladıBorsa güne yükselişle başladıBorsa Haberleri

 

Finans
BofA: Küresel yatırımcılar ABD hisselerinden rekor hızda çıkıyor
BofA: Küresel yatırımcılar ABD hisselerinden rekor hızda çıkıyor
Küresel piyasalar toparlanmaya devam ediyor
Küresel piyasalar toparlanmaya devam ediyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (15 Nisan 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (15 Nisan 2025 dolar - Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (15 Nisan 2025 güncel altın satış fiyatları)
15 Nisan 2025 güncel altın satış fiyatları
ABD Hazine kağıdı getirileri geriledi
ABD Hazine kağıdı getirileri geriledi
Hazine, iki ihalede 14,3 milyar TL borçlandı
Hazine, iki ihalede 14,3 milyar TL borçlandı