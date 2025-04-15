Dünyanın en büyük tahvil yöneticilerinden biri olan Pacific Investment Management Co. (Pimco) 19 Mart’ta gözaltına alınarak sonrasında tutuklanan siyasetin önemli aktörlerinin başında gelen Ekrem İmamoğlu ile siyasette başlayan süreçte piyasalardaki dalgalanmadan etkilendi.

19 Mart’ta sert bir şekilde görülen sonrasında düzenlemeler ve müdahalelerle durulan satış dalgası nedeniyle Pimco, Türk tahvillerindeki varlıklarını azalttı.

ABD merkezli yaklaşık 2 trilyon dolarlık fon yöneten şirketin Gelişmekte Olan Piyasalar Ekibi Başkanı Pramol Dhawan Türk tahvillerindeki varlık azaltımı için, "Türkiye'ye hala olumlu bakıyoruz ama pozisyonumuz azaldı" açıklamasını yaptı.