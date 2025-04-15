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BofA: Küresel yatırımcılar ABD hisselerinden rekor hızda çıkıyor

Bank of America’nın anketine göre, küresel yatırımcılar son iki ayda ABD hisselerini rekor hızda elden çıkardı. Ticaret savaşları en büyük risk olarak görülürken, nakit pozisyonlar pandemi döneminden bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Haber Merkezi
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BofA: Küresel yatırımcılar ABD hisselerinden rekor hızda çıkıyor
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Bank of America (BofA) Global Research'ün yaptığı açıklamaya göre, küresel yatırımcılar ABD hisse senetlerindeki varlıklarını son iki ayda rekor miktarda azalttı ve küresel durgunluğu tetikleyen bir ticaret savaşının piyasalar için en büyük risk olduğunu düşünüyor.

BofA'nın fon yöneticileriyle yaptığı aylık ankete katılanların net yüzde 36'lık bölümü ABD "underweight" pozisyonunda. Bu oran şubat ayından bu yana 53 puanlık bir düşüşle kayıtlara geçen en büyük düşüş oldu.

Rekor sayıda katılımcının ABD hisse senetlerine ayırdıkları payı azaltmayı planladıklarını belirtmesiyle bu eğilim devam edecek gibi görünüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif gümrük vergisi planları, hisse senetleri, dolar ve Hazine tahvilleri de dahil olmak üzere ABD varlıklarında satışlara yol açtı.

Nakit pozisyon seviyesi Şubat 2023'ten bu yana 125 baz puan artarak yüzde 4,8'e çıktı. Son 2 ayda nakit seviyesi Nisan 2020'den bu yana görülen en büyük artışı gösterdi.

Ankete katılanların yüzde 82'si küresel ekonominin zayıflayacağını öngördü. Bu 30 yılın en yüksek oranı olurken, resesyon olasılığı görenlerin oranı yüzde 42 oldu.

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