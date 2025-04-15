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Trump yakın çevresiyle anlaşmazlıklar yaşıyor! Gümrük vergileri tartışma yarattı

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergileri kararları yakın çevresinde anlaşmazlıklara neden olduğu belirtiliyor. Yönetimde derin çatlakların oluştuğu, vergiler yüzünden ekonomide yaşanacak ‘olumsuz etkiler’ konusunda Trump’ın uyarıldığı iddia edildi.

Haber Merkezi
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Trump yakın çevresiyle anlaşmazlıklar yaşıyor! Gümrük vergileri tartışma yarattı
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Trump'ın yakın çevresinin, gümrük vergilerinin etkileri konusunda Başkan'ı uyardığı iddia edildi 

ABD Başkanı Donald Trump'a yakın bazı üst düzey yetkililerin, gümrük vergileri ilan edilmeden haftalar önce tarifelerin küresel finans piyasalarıyla ABD ekonomisinde yaratabileceği "olumsuz etkiler" konusunda Başkan'a uyarıda bulunduğu öne sürüldü.

Trump yönetiminde anlaşmazlıklar yaşanıyor 

CBS News'e konuşan olaylara aşina kaynaklar, gümrük vergileri uygulamaya koyulmadan haftalar önce Trump'ın yakın çevresinde konuya dair anlaşmazlıkların yaşandığını iddia etti.

Trump'a yakın bazı üst düzey yetkililerin ve danışmanların, Başkan'la yaptıkları özel görüşmelerde gümrük vergilerinin küresel finans piyasalarında yaratacağı "olumsuz ve yıkıcı etkileri" ele aldığını belirten kaynaklar, Trump'ın, tarifelerin ABD ekonomisine getireceği yük konusunda uyarıldığını ileri sürdü.

Yakın çevresi ile tartışma yaşadı

Kaynaklar ayrıca, Trump'ın karşılıklı gümrük vergilerini açıklamasından birkaç gün önce ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile ticaret ve üretimden sorumlu kıdemli danışman Peter Navarro arasında tarifeleri konu alan bir tartışma yaşandığını öne sürdü.

Trump karşılıklı vergilerle ticarette endişe yarattı

Trump, 2 Nisan'da ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını açıklamış ve temel tarife oranları ile ülkelere göre değişen gümrük vergisi oranlarını duyurmuştu.

ABD'nin tarife artışına tepki gösteren Çin'e yönelik tarifeleri yüzde 145'e kadar çıkaran Trump, diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 günlüğüne askıya alındığını açıklamıştı.

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