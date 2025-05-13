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Trump’ın Orta Doğu turu başlıyor: BAE’ye Chinook ve F-16 desteği içeren dev silah satışı gündemde

Trump’ın Orta Doğu turu öncesi ABD’den BAE’ye stratejik hamle geldi. BAE'ye 1,45 milyar dolarlık silah satışı teklifi Kongre’ye sunuldu. Paket, Chinook ve F-16 başta olmak üzere kapsamlı donanım desteği sunuyor.

Haber Merkezi
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Trump’ın Orta Doğu turu başlıyor: BAE’ye Chinook ve F-16 desteği içeren dev silah satışı gündemde
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu ziyareti öncesinde, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik toplam 1,45 milyar dolarlık iki ayrı silah satışı teklifi Kongre'ye sunuldu.

ABD’den 1,45 milyar dolarlık silah paketi

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı'ndan (DSCA), BAE'ye gerçekleştirilmesi planlanan silah satışıyla ilgili açıklama yapıldı.

BAE’ye Chinook ve F-16 donanımı 

Açıklamada, ilk satış kapsamında, BAE'ye 1,32 milyar dolar karşılığında altı adet CH-47F Block II Chinook tipi helikopter ile motorlar, füze uyarı sistemleri, makineli tüfekler ve uçak içi yakıt ikmali ekipmanları gibi çeşitli destek donanımlarının sağlanacağı belirtildi.

F-16 savaş uçaklarının idame ve yedek parçalarını kapsayan ikinci satışın 130 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen açıklamada, satışın ayrıca mühimmat destek ekipmanları, gece görüş cihazları, yazılım ve lojistik destek hizmetlerini de içerdiği kaydedildi.

 BAE'nin savunma gücü artıyor

Açıklamada, satışların ABD'nin Orta Doğu'daki önemli bir ortağı olan BAE'nin savunma yeteneklerini güçlendireceği vurgulanarak, "ABD'nin dış politikasını ve ulusal güvenliğini destekleyeceği" ifade edildi.

 Trump Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi ziyaret edecek

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi ziyaret edeceğini açıklamıştı.

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