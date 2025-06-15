  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Hindistan'da helikopter kazasında 7 kişi öldü
Takip Et

Hindistan'da helikopter kazasında 7 kişi öldü

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde bir helikopterin ormanlık alana düşmesi sonucu pilot dahil 7 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hindistan'da helikopter kazasında 7 kişi öldü
Takip Et

NDTV'nin haberine göre Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde Kedarnath Tapınağı'ndan dönen bir helikopter, kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra ormanlık alana düştü. 

Kazada, pilot dahil 7 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, yaşamını yitirenler arasında 2 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu açıkladı.

Olay, Kedarnath Tapınağı çevresinde son iki ayda meydana gelen beşinci hava aracı kazası olarak kayıtlara geçti. 

Hindistan uçak kazası: Hayatını kaybedenlerin ailelerine ödeme yapılacakHindistan uçak kazası: Hayatını kaybedenlerin ailelerine ödeme yapılacakDünya
Hindistan'daki uçak kazasının ardından ülkedeki tüm "Boeing 787" tipi uçaklarda inceleme başlatıldıHindistan'daki uçak kazasının ardından ülkedeki tüm "Boeing 787" tipi uçaklarda inceleme başlatıldıDünya
Dünya
İsrail ve İran’ın karşılıklı saldırıları sürüyor: Tel Aviv ve Tahran'da peş peşe patlamalar...
SON DAKİKA...
Ukrayna henüz mağlup edilebilmiş değil
Ukrayna henüz mağlup edilebilmiş değil
Ya İran ‘son hedef’ değilse?
Ya İran ‘son hedef’ değilse?
Orta Doğu'da savaşın Türkiye'ye olası etkileri
Orta Doğu'da savaşın Türkiye'ye olası etkileri
"Trump, İsrail'in Hamaney'e suikast planını engelledi" iddiası
"Trump, İsrail'in Hamaney'e suikast planını engelledi" iddiası
Almanya, İsrail'e yangın söndürme malzemesi gönderecek
Almanya, İsrail'e yangın söndürme malzemesi gönderecek