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Hindistan uçak kazası: Hayatını kaybedenlerin ailelerine ödeme yapılacak

Tata Group, Air India’nın Hindistan’da yaşadığı uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine yaklaşık 115 bin dolar maddi yardım yapılacağını duyurdu, acılı ailelere destek sözü verdi.

Haber Merkezi
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Hindistan uçak kazası: Hayatını kaybedenlerin ailelerine ödeme yapılacak
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Hindistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine ödeme yapılacak.

Her aileye yardım yapılacak

Air India'nın bünyesinde bulunduğu Tata Group, dün Hindistan'da meydana gelen uçak kazasında yakınlarını kaybeden her aileye yaklaşık 115 bin dolar yardım yapılacağını açıkladı.

 Air India'dan ailelerle dayanışma mesajı 

Tata Group, X sosyal medya hesabından Air India Yönetim Kurulu Başkanı Natarajan Chandrasekaran'ın açıklamalarını içeren paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, trajik olaydan dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtilirken, sevdiklerini kaybeden ailelerle dayanışma mesajı verildi.

Yaralıların tıbbi masrafları karşılanacak

Tata Group'un hayatını kaybeden kişilerin ailelerine yaklaşık 115 bin dolar ödeme yapılacağı bilgisi verilen paylaşımda, yaralıların da tıbbi masraflarının karşılanacağı bildirildi.

Ayrıca uçak kazasında zarar gören BJ Tıp Kolejinin inşasına da destek sağlanacağı kaydedildi.

Öte yandan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazanın meydana geldiği bölgeyi ziyaret etti ve yaralılarla görüştü.

Hindistan'da 242 kişinin bulunduğu uçak düştü 

Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden yolcu uçağı dün kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü.

Air India hava yolu şirketi, "Air India 171" uçağında 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan uçağın düşmesinin nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. 

Hindustan Times'ın haberinde ise uçaktaki iki kara kutudan birisine erişildiği belirtilmişti.

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