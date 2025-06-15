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İran Devrim Muhafızları Ordusu duyurdu: 7 üst düzey komutan öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İsrail'in cuma sabahı düzenlediği saldırıda aralarında İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade’nin de bulunduğu 7 üst düzey komutanın öldüğünü doğruladı

Haber Merkezi
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İran Devrim Muhafızları Ordusu duyurdu: 7 üst düzey komutan öldürüldü
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İsrail, İran’a düzenlediği saldırılar ile çok sayıda komutanı öldürdü. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in cuma sabahı düzenlediği saldırıda aralarında İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade’nin de bulunduğu 7 üst düzey komutanın öldüğü doğrulandı. Açıklamada, "Tuğgeneral Emir Ali Hacızade’nin de aralarında bulunduğu 7 komutanımızın ölümünün yasını tutuyoruz" denildi.

Seyyid Mecid Musavi yeni komutan olarak atandı

Seyyid Mecid Musavi Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri'nin yeni komutanı olarak atandı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, DMO Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade’nin öldürüldüğü bildirilmişti.

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