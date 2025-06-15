Ürdün hava sahası sivil uçuşlara açıldı

Ürdün, İsrail ile İran arasında devam eden gerilim nedeniyle daha önce geçici olarak kapattığı hava sahasını yeniden sivil hava trafiğine açtı.

Ürdün resmi ajansı Petra’nın aktardığına göre, Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu Başkanı Heysem Misto, yapılan risk değerlendirmesinin ardından hava sahasının sivil uçuşlara açılmasına karar verildiğini açıkladı.

Misto, hava sahasının önceki kapanışının bölgede yaşanan çatışmalara karşı alınan taktiksel bir önlem olduğunu vurguladı.

Kurumun bölgedeki gelişmeleri anlık olarak takip ettiğini belirten Misto, sivil havacılık güvenliği açısından tehdit seviyesine bağlı olarak hava sahasının açık kalıp kalmayacağına ilişkin kararların dinamik şekilde verileceğini ifade etti.

Ayrıca, kapanış nedeniyle uçuşları başka noktalara yönlendirilen havayolu şirketlerine gerekli bilgilendirmenin yapıldığı ve planlı uçuşların Amman’a geri döneceği kaydedildi.

Ürdün, İsrail-İran çatışmaları nedeniyle hava sahasını 13 Haziran’da kapatmış, 14 Haziran sabahı açmış, ancak akşam saatlerinde gerilimin yeniden tırmanmasıyla hava sahasını ikinci kez kapatma kararı almıştı.