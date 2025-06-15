New York Times, Netanyahu'nun en büyük korkusunu yazdı

ABD gazetesi New York Times (NYT), İsrail Başbakanı Netanyahu’nun en çok endişelendiği senaryonun, İran destekli milisler tarafından İsrail topraklarına sızdırılabilecek "patlayıcı yüklü bir otobüs" olduğunu aktardı.

Haberde, özellikle Hizbullah ve diğer İran müttefiki grupların İsrail'e yönelik tehditlerinin son dönemde daha da somutlaştığı vurgulandı.

NYT'nin analizine göre, Netanyahu’nun bu korkusu; sadece füze ve insansız hava aracı saldırılarından ibaret olmadığı, asıl tedirginliğin, sınır güvenliğini aşan ve şehir merkezlerine kadar ulaşabilecek, geleneksel olmayan saldırı yöntemlerinden kaynaklandığı belirtildi.

Haberde ayrıca İran ile vekil güçleri arasındaki karmaşık iletişim ağlarına dikkat çekilerek, İsrail’in son haftalarda artan önleyici operasyonlarının da bu tehdit algısıyla bağlantılı olduğu ifade edildi.

İsrail’in güvenlik kurumlarının, İran’ın dolaylı yollardan gerçekleştirebileceği saldırı biçimlerini ciddi şekilde değerlendirdiği ve bu kapsamda hem içeride hem de sınır ötesinde tedbirler aldığı kaydedildi.