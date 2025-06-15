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İran Emniyet Teşkilatı: 2 Mossad casusu yakalandı!

İran Emniyet Teşkilatı, İsrail istihbarat servisi Mossad’a bağlı 2 kişinin Elburz eyaletine bağlı Savocbolag kentinde yakalandığını açıkladı.

Haber Merkezi
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İran Emniyet Teşkilatı: 2 Mossad casusu yakalandı!
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İran Emniyet Teşkilatı, İsrail istihbarat servisi Mossad'a bağlı 2 kişinin Elburz eyaletine bağlı Savocbolag kentinde yakalandığını duyurdu.

DMO'dan Mossad ile iş birliği yapılmasına karşı sert uyarı

Bunun yanında İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) istihbarat teşkilatı, İsrail dış istihbarat servisi Mossad ile herhangi bir istihbarat iş birliği yapmaya veya Siyonist kuruluşla bağlantılı kişilerle iletişim kurmaya karşı uyarmış ve bunun yasalara göre en ağır cezalarla cezalandırılacak bir suç olduğunu vurgulamıştı.

İran devlet televizyonunun aktardığı DMO istihbarat teşkilatının açıklamasında,, Mossad ile herhangi bir istihbarat iş birliğinin ‘ağır suç’ olarak değerlendirileceği belirtildi.

DMO, ‘Mossad ile bilgi alışverişinde bulunmak veya Siyonist kurumun resmi ve gayri resmi mensuplarıyla iletişim kurmaya’ ve ‘İsrail'i destekleyen kültürel, medyatik yahut propagandacı faaliyetlerde bulunmaya’ karşı uyardı.

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