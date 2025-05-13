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ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turu başladı: AP, Bloomberg ve Reuters muhabirleri uçağına alınmadı

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA), ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu ziyaretini takip etmek üzere başkanlık uçağına Associated Press (AP), Bloomberg News ve Reuters haber ajanslarına mensup gazetecilerin alınmamasına tepki gösterdi.

Haber Merkezi
AA
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turu başladı: AP, Bloomberg ve Reuters muhabirleri uçağına alınmadı
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu ziyaretini takip etmek üzere başkanlık uçağına Associated Press (AP), Bloomberg News ve Reuters haber ajanslarına mensup gazeteciler alınmadı.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA) karara tepki gösterdi.

WHCA'dan yapılan açıklamada, AP, Bloomberg ve Reuters bünyesinde çalışan muhabirlerin Trump'ın Orta Doğu ziyaretini takip etmek üzere başkanlık uçağı Air Force One'a alınmadığı ve bu durumun "kaygı verici" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu ajansların haberleri, her gün dünyanın dört bir yanındaki binlerce medya kuruluşuna ve milyonlarca okuyucuya hızla ulaştırılıyor, böylece herkesin başkanla ilgili gelişmelere eşit şekilde erişimi sağlanıyor. Bu değişiklik, ülkelerinin liderinin ne yaptığını hemen öğrenmeyi hak eden her ABD vatandaşına yapılmış bir haksızlıktır" ifadesi kullanıldı.

Beyaz Saray sözcüsü değişiklik mesajı vermişti

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yakın zamanda Trump'ın basın işlerinin yönetimiyle ilgili yeni bir adım atılacağını duyurmuştu.

Buna göre, Leavitt, ABD Başkanı'nın kamuya açık etkinliklerinin takibinden sorumlu olan yerleşik Amerikan medyası grubunun görev rotasyonunu artık kendilerinin belirleyeceğini açıklamıştı.

Reuters, AP ve Bloomberg ise yaptıkları ortak açıklamada, ABD hükümetinin Trump'a erişimi olan haber servislerinin sayısını sınırlamaya yönelik adımlarına tepki göstermişti.

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