Kritik buluşma İstanbul'da: Zelenski, sadece Putin ile görüşecek

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta dönüm noktası olabileceği umut edilen görüşmeler yaklaşırken, tüm dünyanın gözü İstanbul’a çevrildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin, zirve kapsamında yalnızca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği duyuruldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ukraynalı bir başkanlık danışmanı, Reuters’a verdiği demeçte Zelenski’nin Rus heyetinin diğer üyeleriyle herhangi bir temasta bulunmayacağını belirtti.

Ukraynalı lider, savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmeler için Putin'le İstanbul'da buluşmaya hazır olduğunu söylemişti.

"Ateşkes görüşmeleri İstanbul'da yeniden başlasın"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde 2022'den bu yana süren savaşın sona ermesi için İstanbul’da bir görüşme yapılmasını teklif etti. Uluslararası ajansların "son dakika" koduyla geçtiği bu gelişme, barış umutlarını yeniden gündeme taşıdı.

Putin, herhangi bir ön koşul olmadan müzakereye açık olduğunu belirtirken, Kiev yönetimi bu teklife olumlu yanıt verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 15 Mayıs’ta İstanbul’da olacağını ve Putin’le yüz yüze görüşmeyi beklediğini açıkladı.

Erdoğan: Türkiye, Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin İstanbul'da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını, Türkiye'nin müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Trump: Belki ben de katılırım

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu gezisi öncesinde Oval Ofis’te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine dair açıklamalarda bulundu.

O gün Orta Doğu’nun tam olarak neresinde olacağını henüz bilmediğini söyleyen Trump, zirveye katılmayı daha önce değerlendirdiğini ancak yoğun programı nedeniyle karar veremediğini ifade etti.

Trump, bir gazetecinin "İstanbul’daki görüşmelere katılacak mısınız?" sorusuna ise, “O sırada nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu’da bir yerde olacağım ama eğer faydalı olacağımı düşünürsem İstanbul’a uçabilirim” yanıtını verdi.